Le tribunal correctionnel de Namur a entamé vendredi le procès des dirigeants et des employés de la société Terra Terra, accusés de former une organisation criminelle ayant facilité la commission d’infractions à la loi sur les stupéfiants en vendant du matériel et en dispensant des conseils, entre 2013 et 2017. Les 20 prévenus sont également accusés de blanchiment et, pour certains, de détention de cannabis.