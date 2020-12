Ce vendredi 18 décembre, les deux derniers patients, guéris du covid-19, quitteront la Structure Intermédiaire de Soins (SIS) mise en place au Beau Vallon. Au vu de la diminution du nombre d’hospitalisations de patients « Covid » (130 admissions ce 15 décembre dans les hôpitaux), et donc des arrivées au SIS, il a été décidé de fermer la structure, du moins jusqu’à nouvel ordre. Si une troisième vague devait survenir, la SIS pourrait rouvrir ses portes sous deux à trois semaines afin de désengorger à nouveau les hôpitaux. Elle reste équipée et le personnel soignant (cinq médecins, douze infirmiers, deux kinésithérapeutes et une coordinatrice de soins) est prêt à se mobiliser si nécessaire.

Pour rappel, la structure avait été ouverte le 9 novembre dans le cadre de la deuxième vague de l'épidémie. Face à la situation sanitaire et au risque de saturation des hôpitaux namurois (jusqu'à 379 personnes hospitalisées en lit « Covid » en octobre pour la province), le Beau Vallon avait proposé au Gouverneur de mettre à disposition une aile de 25 lits inoccupés afin d’accueillir des patients guéris du Covid qui ne nécessitaient plus de soins aigus mais qui n’étaient pas encore capables de regagner leur domicile ou leur maison de repos. Durant les 6 semaines de fonctionnement, 15 patients ont séjourné entre une et trois semaines dans la SIS.