Dégustez les plats de Ciney, Dinant et Beauraing notamment sur cette magnifique terrasse sur la Meuse.

La terrasse de Givet a enchanté bon nombre de Namurois l'été dernier. Située en amont de la Meuse, juste après la frontière, elle a proposé une terrasse sur l'eau avec une vue incroyable tant sur l'eau que sur la Citadelle de Givet illuminée. Le tout dans une ambiance cosy renforcée par les fauteuils et tables basses. Et avec des menus gastronomiques de chefs issus de la province de Namur et de Givet. Sans oublier la prouesse technique qui alliait performance, innovation, design et confort.

Son concepteur, l'audacieux et passionné Eric Ballaiche, avait annoncé son envie de remettre le couvert. Il a certes été freiné, mais pas arrêté par le covid-19: la terrasse a ouvert il y a quelques jours en version 2.0. Ainsi bénéficie-t-elle de davantage d'espace puisqu'on y a ajouté une une réserve côté terre, ce qui permet à la cuisine de moins empiéter sur l'espace terrasse et de mieux répartir les poids. Le sol aussi a été amélioré et participe à une démarche écoresponsable avec son bois de récupération naturel, en plus de l'éclairage totalement solaire et de l'absence de déchet dans le fleuve, notamment.

Côté cuisine, on retrouve les chefs du Namurois Régis Alexandre (Concept Gourmand à Ciney), David Coisman (CC Nomie à Falmignoul), Borg Da Silva (abCd à Beauraing) ainsi que Julien Ricail (L’Auberge de la Tour à Givet) qui sont rejoints par Nicolas Cristoforetti. Précédemment en cuisine au Château de Sacy ou encore au restaurant Le Belvédère à Porto-Vecchio, le chef givetois sera le chef résident de La Terrasse. Il signe un des services du menu dînatoire ainsi que la formule du midi proposée du mardi au vendredi tandis que Gladys veille au service.

L'an dernier, chaque chef proposait un menu de A à Z. cette année, ils proposent une soirée gastronomique à 10 mains chaque soir. Il changera tous les 15 jours et est proposé pour 43 euros les 5 services. Il est aussi possible de passer un moment agréable dans l'après-midi, que ce soit devant une offre apéritive de type tapas autour du Pata Negra (et son pendant végétarien) ou devant une des six glaces créées pour La Terrasse par Les Lutins d’Anthée, sacré Meilleur Artisan glacier de Belgique en 2016.

La Terrasse est ouverte jusqu'au 30 septembre, le lundi et du mercredi au dimanche à partir de 11h (fermé le mardi). Elle peut accueillir 55 personnes en temps ordinaire, mais limite à 30 couverts afin de respecter la distanciation sanitaire: http://laterrassegivet.fr/