Pour perpétuer les traditions, la transmission vers la jeunesse est indispensable. Ceci est au cœur des priorités des échasseurs depuis de nombreuses années. "Parmi les acteurs qui interviennent dans la transmission du patrimoine immatériel aux jeunes générations, l’école joue un rôle de premier plan. Les échasseurs collaborent depuis longtemps avec les enseignants mais nous souhaitions leur proposer un soutien plus important", indique Bertrand Patris.

De nouveaux supports pour les enseignants et leurs élèves sont désormais disponibles. Premièrement, un tout nouveau livret documentaire. "Ce document très riche, conçu par des enseignants, peut être obtenu digitalement sur notre site internet ou, sur simple demande, en version imprimée grâce au soutien actif de la Province de Namur. En support de ce livret, des pistes pédagogiques pour les enseignants sont dorénavant disponibles sur notre site internet. Enfin, une équipe d’ambassadeurs des joutes est dorénavant à disposition des enseignants. Ils ont été formés pour délivrer, en classe ou au local des échasseurs, une présentation des joutes sur échasses namuroises adaptées à l’âge des enfants et aux attentes de leur professeur. Ils seront gratuitement à disposition des écoles dès la mi-octobre mais les demandes de rendez-vous sont d’ores et déjà ouvertes."

Infos : www.echasseurs.org/enseignants.