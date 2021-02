Dans le courant de la semaine prochaine, la vaccination de la première ligne médicale va débuter. Les médecins, les infirmiers, les dentistes qui auront été convoqués vont pouvoir se faire vacciner, puis ce sera au tour des kiné, des logopèdes, des pharmaciens, des aides à domicile, etc. La clinique de SaintLuc sera le premier site en Wallonie à entamer cette phase (1A4), deux semaines après avoir commencé la vaccination de son propre personnel.

Ce vendredi, le Gouverneur de la province de Namur a visité le centre afin de voir concrètement son organisation. Le centre, qui se veut avant tout fonctionnel et complet, est le fruit de la bonne collaboration entre la clinique et l'AGHHN, cercle de médecine générale du Nord de la province. La clinique a libéré des locaux et a fourni toute la logistique, alors que les médecins du cercle organisent la coordination de la vaccination. Cette collaboration initiée autour du centre de testing installé de l'autre côté du site de Saint-Luc, se poursuivra durant l'ensemble de la campagne de vaccination. Le centre deviendra en effet ensuite un des centres de vaccination de proximité qui accueillera la population à partir de la fin mars.

