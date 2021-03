Benoît Rondelet: "la vaccination est la seule porte de sortie" Namur Grégory Piérard © D.R.

Comme un peu partout dans le pays, la tendance des chiffres Covid est à la hausse au CHU UCL Namur. Le nombre d’hospitalisations classiques a augmenté de 92 % et celui des patients aux Soins Intensifs de 75 %. Le site de Godinne est le plus impacté. "On est à 45-50 % d’occupation des USI pour la phase 1 B (Ndlr : la moitié de la capacité doit être réservée aux patients Covid)", signale le directeur médical Benoît Rondelet. "Pour l’instant, cela ne perturbe pas notre activité au bloc opératoire mais il s’agit surtout d’une décision en interne. Il ne faudrait pas que la situation perdure."