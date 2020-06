La victime a été étranglée, mordue et menacée de mort : 8 ans de prison réclamés pour un inceste avec séquestration © shutterstock Namur JVE

"Les faits sont glauques et graves. Il est apathique, ne parle pas , ne sait pas s'expliquer et éprouve des regrets insuffisants. Par le passé, il a été battu par son père et abandonné par sa mère. Il n'a jamais reçu d'amour dans sa vie et a petté un câble ce jour-là. C'est un schizoïde solitaire."