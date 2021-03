C’est l’information de la soirée à Andenne, lors du conseil communal de ce lundi soir. Il y a été question de la Collégiale et de son trésor. On parle ici des manuscrits, des sculptures ou encore des textiles et de l’orfèvrerie, des porcelaines et de monuments funéraires datant du 15e au XXe siècle. On y retrouve aussi la châsse de Sainte-Begge, de style Renaissance. Bref, un patrimoine unique qui est estimé à… "plusieurs millions d’euros", selon l’échevin de la culture, Benjamin Costantini.