Dans ce contexte, le service de la Transition a été créé au sein de l’administration communale afin d’appuyer l’Echevin de la Transition, Vincent Sampaoli. Début 2020, la Ville d’Andenne, la Fondation Be Planet et le Réseau Transition se sont associés pour développer “Proximity”, un partenariat innovant “CommuneCitoyens-Entreprises” pour renforcer les projets citoyens et associatifs en faveur de la transition écologique et solidaire.

La ville indique : "A travers Proximity, il s’agit de développer un véritable écosystème local d’échanges entre Commune, citoyens, associations, entreprises et commerces. Cet écosystème renforcera le réseau et les connaissances de chacun et permettra de lever des moyens financiers, matériels et/ou humains en offrant à chacun la possibilité de s’engager selon ses moyens et ses envies en faveur du Climat et de la Transition Écologique."

Dans le cadre de Proximity, la Ville d’Andenne, la Fondation Be Planet et le Réseau Transition lancent un appel à projets citoyens et associatifs pour soutenir financièrement des projets issus d’initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire. L’appel à projets est organisé par la Fondation Be Planet, chargée de répondre aux questions des participants, de la réception des dossiers de candidature, de la préparation et de l’organisation du jury et du suivi administratif et financier des lauréats. La date de clôture de cet appel à projets est le 31 juillet 2020.

Tous les documents de cet appel à projets se trouvent sur le site web : http://andenne. proximitybelgium.be Les candidats à l’appel à projets doivent remplir le dossier de candidature et l’envoyer par email à beplanet@beplanet.be au plus tard le 31 juillet 2020, à 12h.