Face au conflit qui se déroule actuellement en Ukraine, la Ville de Gembloux se veut solidaire envers le peuple ukrainien en participant au vaste élan de générosité qui se déploie depuis plusieurs jours.

La Ville de Gembloux souhaite relayer et soutenir la demande en vivres, en médicaments et en matériels émise par l’Ambassade d’Ukraine en Belgique. Ainsi, l’Ambassade demande que lui soient déposés : des lampes de poche et des piles, des médicaments, pansements, bandages,… et kit de 1er secours, des vivres non-périssables (pâtes, riz, conserves, chocolat,…), des bouteilles d’eau, des produits d’hygiènes, des langes, des tentes et sacs de couchage, des radiateurs et chauffages d’appoints, de la vaisselle

"Pour ce faire, les colis préalablement et soigneusement emballés dans des sacs ou des cartons peu-vent être déposés directement à l’Ambassade (Av. Albert Lancaster, 30 à 1130 Bruxelles) ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Gembloux, du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h00 et 13h45 et 16h00. Merci d’éviter les dons de vêtements, couvertures, etc. déjà arrivés en abondance. En collaboration avec la section gembloutoise de la Croix Rouge de Belgique, les colis déposés à la Ville de Gembloux seront ensuite acheminés vers l’Ambassade."

La Ville de Gembloux, en concertation avec FEDASIL, collecte également les propositions d’accueil de réfugiés faites par les citoyens de son territoire. Ces offres peuvent être communiquées au Coordinateur Planification d’Urgence de la Ville de Gembloux (Tél. : 081/625.551 – benoit.malisoux@gembloux.be) en mentionnant : les coordonnées complètes (identité – adresse – mail – téléphone), le type de logement proposé (chambre à domicile, studio, appartement, maison), le nombre de couchage à domicile ou au sein du logement proposé, l’équipement du logement proposé, les langues parlées au sein du foyer (français, anglais, russe)

Enfin, un registre de soutien à la population ukrainienne a été ouvert à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Les ci-toyens qui le souhaitent sont invités à y laisser leurs messages de sympathie ou encore des dessins d’enfants. Ce registre sera ensuite adressé à l’Ambassade d’Ukraine en Belgique.