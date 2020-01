Il faut désormais se tourner vers les services du Prêt Matériel et non plus vers la cellule Eco-Conseil

La Ville de Namur vient de gonfler son stock de gobelets réutilisables, passant à 5.000 unités. "La demande est effectivement grandissante lors de petits et moyens événements. Le nouveau règlement de la mise en location de ces gobelets a été voté en Conseil communal mardi soir. Le stock sera, évidemment, encore augmenté dans un futur proche. Une politique toujours plus durable dans un souci de transition écologique", explique l'échevin Tanguy Auspert.

La Ville de Namur, depuis quelques temps déjà, met des gobelets réutilisables à disposition des événements sur son territoire. Mais auparavant, cela transitait par un autre service. "La nouveauté est aussi qu’il faut désormais se tourner vers les services du Prêt Matériel de la Ville de Namur et non plus vers la cellule Eco-Conseil. On a tout de suite pris l’initiative d’augmenter le stock de gobelets en question", précise encore l'échevin responsable du service.

La Ville s’est ainsi dotée de 5.000 unités : 2.500 de 20cl et 2.500 de 25cl. Ajoutons à cela les quelques 800 mugs également disponibles à la location. Elle encourage les ASBL et autres organisateurs locaux d’événements à avoir recours à ce genre de gobelets dont la demande est en constante augmentation.

"Les services compétents sont également en train d’étudier la possibilité de se munir de verres à vin et de verres à bières réutilisables. Toujours dans l’optique d’être de plus en plus durable et eco-responsable", conclut Tanguy Auspert.