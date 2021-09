Le collège communal de la Ville de Namur a dévoilé mercredi un plan d'investissement de quelque 66 millions d'euros. Celui-ci s'appuie sur les moyens inédits débloqués par le gouvernement wallon au printemps dernier pour la mise en place d'une politique intégrée au sein des villes de plus de 50.000 habitants (PIV), dans le contexte de la relance post-Covid. Un autre volet concerne les sites à réaménager (SAR) en vue du développement de logements publics. Une vingtaine de projets ont été retenus dans le cadre de la PIV. La plupart concernent des quartiers définis comme prioritaires, à savoir la gare et le coeur de ville, Saint-Nicolas et Herbatte/Bomel.

Les thématiques principales du plan sont la rénovation énergétique, la cohésion sociale, la mobilité, l'animation commerciale, le logement et la réhabilitation de sites.

Un quart des projets présentés concerne le recyclage de crédits pour des investissements déjà programmés comme l'acquisition du parc des Dames Blanches en vue d'en faire un espace publique (2,1 millions d'euros) ou encore le réaménagement de la place de la Station (375.000 euros).

En matière de financement, la capitale wallonne peut notamment compter sur un montant 28,792 millions d'euros libérés par la Région wallonne dans le cadre de la PIV.

Au niveau des SAR, l'enveloppe dédiée s'élève à 21 millions d'euros subsidiés à hauteur de 4,8 millions d'euros par le gouvernement wallon. Les lieux qui devraient en bénéficier sont le site Mottiaux à Jambes, les anciennes archives de l'État à Bomel, le site Honet bis à Bomel et l'Acina à Jambes.