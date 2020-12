A l’occasion de la Journée Internationale des Volontaires, le 5 décembre, la Ville de Namur et son CPAS ont lancé une campagne de remerciement des nombreux bénévoles de l’entité, et saluent l’élan de solidarité qui se manifeste pour faire face au coronavirus Covid-19 et à ses conséquences. Plus que jamais, l’écoute, la solidarité et l’entraide sont nécessaires pour traverser ensemble cette période, et pour que sous les masques perdurent nos sourires.

Depuis le 18 novembre, des affiches « MERCI » ont été disséminées un peu partout dans la ville de Namur. Cette Journée Internationale des Volontaires est également l’occasion de remercier particulièrement les bénévoles du CPAS, des Maisons et Comités de quartiers, les artistes, les couturiers et couturières qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur positivité au cours des derniers mois. Ensemble, et aux côtés des professionnels, ces citoyens ont témoigné leur solidarité envers les enfants, les personnes âgées, fragilisées ou sans-abri.

Une mobilisation qui a d’ailleurs été récompensée par le Prix Blondeau 2020, prix décerné par la Ville de Namur pour des actes de courage, de dévouement et de grand civisme ou de probité exemplaire.

Lors des Fêtes de Wallonie, les bénévoles ont également reçu la Gaillarde d’Honneur attribuée par le Comité Central de Wallonie. Celle-ci est octroyée à celles et ceux qui, tout en ayant un ancrage namurois, ont illustré les mérites de la Wallonie.