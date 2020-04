Sollicité par les Villes de Namur et de Gembloux, le BEP a décidé d’adapter sa plateforme de crowdfunding « CiLo » pour permettre aux acteurs de l’économie locale de bénéficier, en cette période de crise du Covid-19, du coup de pouce financier des citoyens.

Touchés de plein fouet par la crise du COVID-19, de nombreux commerçants et artisans locaux ont dû réduire ou stopper leur activité. Alertée par cette situation, la Ville de Namur a souhaité adhérer à la plateforme de crowdfunding du BEP pour permettre à tous les acteurs de l’économie locale de son territoire de pouvoir en appeler à la solidarité de leurs clients ou de toutes celles et ceux qui ont envie de soutenir l’activité commerciale locale, par des dons ou l’achat de « bons à valoir ».

Le BEP, contacté en ce sens par la Ville de Namur, a donc décidé d’adapter sa plateforme de crowdfunding « CiLo ». Avec sa branche «coup de pouce à l’économie locale », « CiLo » permet aux commerçants, artisans, services à finalité commerciale,… de faire un appel aux dons ou de permettre les commandes anticipées, afin de faire face à la crise qui les touche et de rebondir, une fois que leurs activités reprendront.

Vous êtes commerçants namurois ? Votre activité est durement impactée par la crise actuelle? Vous souhaitez permettre à vos clients ou à tout autre sympathisant de vous soutenir en faisant un don ? Inscrivez-vous sur https://economielocale.cilo.bep.be et complétez votre demande. ATTENTION, à dater du moment de l’introduction de votre demande, les étapes de validations (vérification des coordonnées bancaires, etc) peuvent prendre entre 1 et 3 jours. C’est seulement après ce délai de vérification que votre commerce apparaitra sur la plateforme.

Vous souhaitez soutenir votre commerçant ou artisan préféré dans le contexte difficile qu’il/elle traverse? Vous avez envie de soutenir les acteurs commerciaux namurois confrontés à la crise ? Rendez-vous dès ce 5 mai 2020 sur https://economielocale.cilo.bep.be et faites un don ou un bon d’achat au bénéficiaire de votre choix.