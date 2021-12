Il y a un peu plus de 3 ans, la Ville de Namur ouvrait sa plateforme Open Data. Toutes les thématiques y sont représentées : de l’environnement à la mobilité, des finances aux statistiques de population, etc. afin de fournir les informations nécessaires aux plus de 8000 utilisatrices et utilisateurs mensuels. Les nombreux jeux de données (plus de 170) sont le résultat d’un travail transversal au sein de la Ville.

Pour la Ville de Namur, il est important de communiquer un maximum sur la disponibilité de cet Open Data, de justifier son intérêt, de guider les utilisateurs et utilisatrices à travers la plateforme et d’également former les autres administrations.

C’est bien pour son engagement à la transformation numérique que la Ville de Namur a reçu un Award de la part de la société OpenDataSoft (ODS). C’est cette société française qui a développé la plateforme Web de gestion et de partage des jeux de données Open Data. C’est lors de son 10ème anniversaire qu’elle a remis une dizaine d’Awards à quelques-uns de ses clients (plus de 200 dans le monde) qui se sont démarqués en 2021.

« Le projet de la Ville de Namur a été choisi car ils égayent les sujets data et sont parmi les plus dynamiques sur les réseaux et dans la communauté ODS. Ils engagent leurs pairs avec des questions et des astuces, des prises de parole régulières pour valoriser les initiatives dans l’écosystème. Ils sont des acteurs essentiels dans le monde de l’Open Data (administrateurs de portail, géomaticiens et statisticiens, producteurs de données et de visualisations, jusqu’aux utilisateurs finaux). C’est à nos yeux la concrétisation de la transformation numérique des territoires ».

Le site Open Data est accessible ici : https://data.namur.be/