Depuis 1979, sept bûchers sont allumés en différents endroits de la commune de Namur, le 1er dimanche du Carême. Le Grand Feu de Bouge est celui qui est allumé en premier à l’issue d’une procession folklorique et d'une animation musicale. Des bûchers « périphériques » sont ensuite allumés autour de Bouge : à Loyers-Bossimé, Erpent-Val, Erpent-Les Bluets, Erpent Bois-Williame, Wépion-la Pairelle et enfin Namur-Citadelle. Cette année, tous ces Grands Feux sont prévus le dimanche 6 mars. Sauf celui de Wépion.

Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a, en effet, décidé « à contrecœur mais sans guère de possibilité alternative au vu de la mauvaise foi de l’organisateur », de ne pas délivrer d’autorisation à son organisateur. « Aucune demande officielle et complète n’est arrivée dans les temps dans les services pour analyse malgré nos multiples demandes et celle des pompiers », indique la Ville de Namur. « Ces Grands Feux présentent des dangers certains et chaque dossier est analysé avec minutie tant par la police que par les pompiers. Les conditions climatiques, celles de l’encadrement, celles du montage du bûcher, etc. sont autant d’éléments à soumettre aux spécialistes de la sécurité et des secours. Malgré plusieurs rappels et une réunion d’information à laquelle tous les organisateurs de grands feux ont participé, seul l’organisateur du bûcher de Wépion refuse de collaborer et a informé la Ville de sa volonté de quand même organiser ce feu, « malgré les soi-disant risques titrés par un règlement abusif de la part des pompiers ». Estimant « qu’il a toujours fait comme cela depuis 40 ans » et considérant qu’il peut se passer de l’avis des pompiers, il refuse de solliciter officiellement l’accord de la Ville, pourtant légalement requis. »

La Ville de Namur précise par ailleurs que des tiraillements avec la zone de secours NAGE ont déjà eu lieu lors de l’édition précédente, en 2020. Les prescriptions n’étaient, selon elle, déjà pas respectées. « Le Bourgmestre se refuse à prendre des risques et à en faire courir à ses concitoyens. Au besoin, il a chargé les services de Police de veiller à ce que l’absence d’autorisation ne soit pas outrepassée", termine la Ville.