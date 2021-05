Ce mardi matin, le Collège communal et l’UNamur nous conviaient à une conférence de presse conjointe en début d’après-midi. On se doutait que les deux parties, en froid depuis plusieurs mois, avaient renoué le dialogue, voire étaient parvenus à accorder leurs violons. La création d’un parking souterrain de cinq étages en dessous de la Place du Palais de Justice était à l’origine de la discorde. L’Université craignait que les nuisances occasionnées par les travaux portent atteinte à ses travaux de recherche. Le permis sollicité par la Ville avait été finalement été refusé par les fonctionnaires délégué et technique le 21 avril dernier. Les pouvoirs communaux avaient jusqu’à ce mercredi pour déposer un recours mais ils y ont finalement renoncé.

"À notre estime, on aurait eu de bonnes raisons de l’introduire et d’espérer une issue favorable", confie le bourgmestre Maxime Prévot. "Néanmoins, activer ce recours, c’était l’assurance de consolider dans le temps les moments de tension que nous avons déjà connus.