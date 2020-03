L’évolution du coronavirus entraîne des décisions qui changent parfois radicalement de celles prises la veille. Ainsi, alors que bon nombre de chefs namurois annonçaient se lancer dans la vente de plats traiteurs, à emporter ou à se faire livrer, beaucoup ont décidé d’arrêter les frais.

"Faut-il ouvrir et proposer des plats à emporter, risquer que nos amis, nos collègues, vous et vos familles soyez infectés pour un take away ? Nous ne le pensons pas", résume le chef John Maes (La Cuisine d’un gourmand et Cœur de Bœuf, tous deux à Profondeville) qui partage des recettes sur son Facebook comme Épicure et d’autres.

Pas mal de boutiques du centre de Namur avaient elles aussi décidé de compenser le samedi dont la mesure de lock down partiel les privait, que ce soit en ouvrant le lundi ou en prolongeant leur ouverture quotidienne en soirée. Certaines ont fait marche arrière pour des raisons de santé publique. Pas toutes.

"Les rues sont désertes et il y a plein de places de parking. C’est peut-être la seule chose positive quand on sait à quel point la mobilité est compliquée à Namur", souligne Heloise Richard de l’Empreinte belge qui s’est lancée dans un Facebook live pour montrer ses produits belges ce lundi. "La proposition d’envoyer les colis, ça permettra aux personnes de pouvoir toujours faire des cadeaux ou se faire plaisir tout en restant chez elles, un peu comme un e-commerce mais version physique avec une boutique", espère celle qui ne manque pas d’idées.

Comme la librairie Papyrus qui pense à ceux qui sont coincés à la maison. "En cas de confinement ou de difficulté à vous déplacer, ne désespérez pas : nous mettons en place un service exceptionnel de livraison à vélo sur toute la commune de Namur, jusqu’au 3 avril🚴‍️ (3 € la livraison). Il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone pour vos commandes."

En matière de courses, bon nombre de magasins locaux livrent. La Maison Saint-Aubain (boucherie, charcuterie, crémerie, traiteur) propose une livraison gratuite dans un rayon de 20 km à partir de 50 € de commande.

Pain et viennoiseries gratuits pendant 15 jours

En matière de pain et de pâtisserie, la maison Siscot a démarré un service de livraison par abonnement il y a quelques semaines. Hasard du calendrier, les 15 premiers jours sont actuellement gratuits. Commandes prédéfinies sur www.bakeryforyou.com et sur mesure par Messenger sur le Facebook Siscot Belgrade.

Bon nombre de boutiques font preuve de beaucoup d’adaptabilité en acceptant les commandes à distance, le paiement par compte bancaire et le retrait minute pour éviter les contacts et la contamination éventuelle par billets de banque ou Bancontact.

Les nouveaux horaires des boutiques du centre-ville qui restent ouvertes sont sur la page Facebook de GAU ASBL.

Magali Veronesi