Les dernières années vécues par ce couple de Florennois n’ont pas été roses. Dommage, après 23 ans de vie commune. Ce sont d’ailleurs à deux qu’ils comparaissaient, en novembre dernier, devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de coups réciproques.

Le premier remonte au 5 octobre 2018. Le prévenu aurait shooté dans un seau alors que madame voulait s’en saisir. Résultat : triple fracture de la main. Il contestait. "Il n’y a rien eu. Je suis allé conduire mon fils au foot et quand je suis rentré, la police était là", expliquait l’auteur présumé des faits. Pour cette prévention, il a été acquitté, faute d’éléments suffisants.

Acquittement, également, pour avoir agrippé sa compagne par les cheveux le 22 décembre 2018. Il invoquait la légitime défense. Il voulait la repousser. "Elle s’est déchaînée sur moi. Elle m’a griffé et déchiré les vêtements." Sa compagne disait, elle aussi, s’être protégée. "Il avait bu et m’a serré très fort au niveau du cou. Il m’a dit "je vais te tuer, même ta mère ne te reconnaîtra plus."

Le 2 juillet 2019, c’est leur fils de 13 ans qui a contacté la police qui, une fois sur place, a dû maîtriser le père de famille. Il ne s’est pas laissé faire et a porté un coup de pied à un des agents. Un coup porté par réflexe, selon lui, car il ne savait plus respirer. Pour les préventions établies, ce Florennois a écopé ce mardi matin d’une peine de travail de 100h, ou 10 mois de prison en cas d’inexécution. Son ex-compagne a, elle, bénéficié d’une suspension du prononcé pour les faits du 22 décembre 2018.