Initié en 2014 par le Collège des Comités de Quartiers Namurois, le concours La Wallonie a du Talent se veut le reflet de la création, source de renouveau (ou de continuité) musical en Wallonie. Le CCQN offre dans ce cadre une opportunité unique à ces artistes de se produire sur les différents podiums des Quartiers durant les fêtes. "", expliquent les organisateurs.

Le concours a eu lieu ce samedi sur la grande scène du Delta. Sans public, mais avec des retransmissions via les réseaux sociaux. Le jury était composé de 2 représentants du Delta, 2 représentants de la Rock’S Cool, 2 représentants du CCQN, 1 du CCW, 1 de Namur Confluent Culture, 2 journalistes spécialisés et était Présidé par Francis Delvaux.

En voici le palmarès :

Root Mean Square décroche le 1er prix, prix de la Ville de Namur, décerné au projet le plus abouti, une somme de 850€. Le groupe se présente de la sorte : "Groupe folk rock, avec les voix de Sam et Clara, profondes et apaisantes évoquant le rêve, l’échappatoire et le charme d’un ailleurs lointain. Un univers aérien, quelque part entre l’Indie Rock, le Folk et l'Ambient. Une instrumentation riche, douce et profonde, qui se construit autour de guitare, voix, batterie et synthés. Les chants de Clara et Sam sont mélodiques, célestes, soulignés par la guitare d’Hugo. Chacun s’envole à tour de rôle soutenu (depuis quelques mois) par la batterie solide de Noé Un alliage entre puissance et douceur pour un voyage intergalactique émouvant."

Le deuxième prix, une somme de 600 euros attribuée par le Service Culture de la Ville de Namur, est celui du projet en devenir. Il est décerné à Tardigrad.

Le troisième prix était une somme de 350 euros, le prix Namur Confluent Culture. Les HB Wankers le remportent.

Les concerts émergences sont une série de cinq concerts sur la saison du Delta ayant pour objectif de promouvoir les groupes du territoire de la Province de Namur. Deux à trois groupes sont bookés lors de chaque soirée dédiée à un genre musical bien précis. De la chanson française au métal en passant par le rap ou encore l’électro, l’envie étant qu’aucun style ne soit mis de côté. Ils sont attribués à Tardigrad et à Zero TeKno.

Le prix National 5 est un accompagnement dans le cadre du dispositif « National 5 » qui vise un accompagnement des groupes lauréats durant une année. Il est attribue à HB Wankers.

Souls of Jack décroche une résidence au Delta : deux appartements-résidences d’artistes sont mis à la disposition de créateurs, commissaires, formateurs ou jeunes « entrepreneurs » culturels qui souhaitent expérimenter un projet au sein d’un lieu culturel et le tester avec le public. Le principe est d’octroyer temporairement un logement (un espace-atelier) afin de favoriser la création d’un projet artistique (exposition, spectacle, concert…), l’écriture, ou tout autre forme culturelle novatrice, en offrant si besoin aux résidents, un accompagnement personnalisé par la mise à disposition de moyens ou d’aides techniques (équipe technique, une scène, une salle d’expo, un studio d’enregistrement…). Priorité est donnée aux projets innovants et expérimentaux qui pourront se nourrir de l’activité artistique du lieu. La transversalité, la rencontre entre artistes de disciplines différentes et avec les publics guident cette politique d’aide à la création.

Canal C, qui a engrangé 16.000 vues et près de 1.300 votes pour les artistes, offrait pour sa part un show case. Il est décerné à Souls of Jack.