Chaque année, des attractions apparaissent ou évoluent sur le site de l’Eau d’Heure.

Les Lacs de l’Eau d’Heure, à cheval sur les communes de Cerfontaine et Froidchapelle, c’est 1 800 hectares d’eau, de prairies et de forêts. C’est non seulement un paradis pour les amateurs de kayak, paddle, planche à voile, jetski et autres activités nautiques mais également pour les amoureux de sports et de nature grâce au Natura Park, au Bike Park, au golf, à la pêche. Le slogan "L’Eau d’Heure, rien que du bonheur" prend vraiment ici tout son sens.

Au cœur de ce site merveilleux, on retrouve la galaxie "Crocodile Rouge" créée par Jean-François Baelden. Une "succes story" à la mode locale. Vingt-cinq attractions et plus de cent mille visiteurs par an. L’Amphibus, cet engin hybride mi-autocar mi-bateau importé du Canada reste évidemment l’attraction touristique numéro un. Mais le petit train, la visite guidée des installations du barrage ou le "lasergames" attirent des touristes venus de loi également. Mais il y a aussi des nouveautés et des attractions qui continuent à évoluer. Ainsi, l’Escape Game, qui permet de découvrir le site des lacs à travers une chasse au trésor en équipe… dont raffolent les entreprises pour des activités de team-building. Ou l’aqua-golf. "On pensait arrêter cette activité mais l’afflux de réservations nous a fait changer d’avis, comme quoi tout peut changer d’une saison à l’autre", explique Jean-François Baelden.

Un camping rendu aux touristes

En verve, il nous indique quelques évolutions au niveau de ses activités. "Il y a le terrain de camping de Falemprise auquel que nous avons décidé de rendre complètement aux touristes. Il n’y a plus d’habitat permanent et l’accès est réservé maintenant aux tentes, caravanes et motor-homes avec les commodités nécessaires. La vue sur les Lacs est magnifique. Nous évoluons vers le glamping, un camping plus glamour et plus de confort, avec cafétéria et petite restauration pour les utilisateurs sous peu".

Jean-François Baelden ne cache pas qu’il espère également organiser quelques activités avec une montgolfière qui survole déjà ses installations régulièrement. À suivre !

Juste au bord du lac de la Plate Taille, la plaine de jeux fait le bonheur des enfants. Là aussi, ça va un peu changer. Outre les châteaux gonflables et les quads électriques, on y trouvera un endroit où les jeunes pourront s’adonner au paintball.

Les entreprises bienvenues

Les touristes sont légion, principalement en haute saison. Mais les entreprises commencent à découvrir aujourd’hui ce site : "Le Best Western Plus situé dans le village de vacances Golden Lakes rencontre un vif succès pour les événements résidentiels. Nous, on joue la complémentarité à ce niveau en misant sur les activités d’un seul jour. L’avantage est que nous pouvons offrir de véritables solutions sur mesure pour n’importe quel événement ou n’importe quelle entreprise". Pour preuve : Volvo sera présent pour présenter ses camions du 5 au 15 juin à l’Eau d’Heure !