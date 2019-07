Le soleil brille et l’eau est intensément bleue aux lacs de l’Eau d’Heure. Tentant d’y plonger une tête pour se rafraîchir… Tentant mais déconseillé, sauf aux deux endroits spécifiquement réservés à la baignade, au lac de Falemprise ou à celui de la Plate Taille.

Martine Poucet, responsable sécurité des lacs de l’Eau d’Heure explique : "Il y a un véritable danger d’hydrocution. L’eau du lac atteint maximum une vingtaine de degrés et aujourd’hui, par exemple, elle avoisine les 17 degrés. Mais il faut aussi tenir compte des courants froids qui peuvent entraîner une déperdition de température importante dès qu’on descend un peu en profondeur."

Mais ce n’est pas tout . On trouve dans les lacs des algues filamenteuses qui peuvent s’entortiller autour des jambes et provoquer chez certains une réaction de panique. Enfin, il ne faut jamais oublier qu’on est à proximité directe d’une centrale hydro-électrique et que celle-ci peut se mettre en marche à tout moment. Ça veut dire qu’un effet de fausse marée peut se manifester et qu’un nageur peut être pris dans des tourbillons ou se retrouver plaqué contre les grillages de protection des turbines.

Néanmoins, une certaine tolérance est de mise. On accepte une présence dans l’eau, à proximité du bord tant que celle-ci ne dépasse pas la taille de l’individu. Les enfants doivent obligatoirement être équipés de brassards et rester sous la surveillance constante d’un adulte. Mais on insiste : ce n’est qu’une tolérance.

Les lacs de l’Eau d’Heure, c’est des kilomètres et des kilomètres de plages, heureusement pas aussi fréquentées qu’à la mer du nord. Mais deux équipes de policiers, une autre de pompiers mobiles circulent en permanence sur le site des lacs pour assurer la sécurité des vacanciers. Sur le lac de la Plate Taille, un bateau de secours est présent en permanence pour donner des informations et faire de la prévention quant aux dangers que peuvent rencontrer les utilisateurs des plans d’eau. Alors, c’est évident. Limitez les risques : une petite trempette au bord de l’eau, pas de problème. Mais pour un beau plongeon, préférez les endroits réservés… et sécurisés !

LEF