« À la demande de quelques soçons (Ndlr : amis), fervents de cet élément du Patrimoine culturel immatériel, le Collège communal a approuvé quelques initiatives, qui seront menées essentiellement le 14 mars, afin de marquer l’importance de la Laetare pour les Fossois », explique le bourgmestre Gaëtan de Bilderling

Un des moments forts sera le concert de carillon, organisé par trois musiciens fossois qui interpréteront des airs de Laetare, des arguèdènes (airs de danses traditionnelles et populaires) et des morceaux connus du folklore wallon. Et, bien sûr, les quatre airs fossois, les plus connus : ceux des Chinels !

La partition se compose de quatre figures : essai, ballet, rigaudon et carnaval. Un de ces morceaux est dit "à surprise" en raison de l'attitude figée que prennent les danseurs lors de certains passages.

« C’est une belle surprise que nous réserve le Syndicat d’Initiative. Pour la découvrir il suffira de se connecter à partir de 14h15 sur page Facebook Tourisme à Fosses-la-Ville. »

C’est d’ailleurs essentiellement via les réseaux sociaux (la page officielle Commune de Fosses-la-Ville ) et d’autres médias, que les surprises seront proposées, invitant les Fossois à vivre leur Laetare de chez eux. Différents liens seront publiés au cours de la journée et l’ensemble des groupes a promis de les partager, au même moment.

« Ces propositions rassemblent et génèrent un élan extrêmement positif, toutes soçes, tous groupes confondus, au-delà de toute appartenance si ce n’est celle à la Laetare de Fosses-la-Ville. Cet esprit reflète donc parfaitement celui de notre Patrimoine culturel immatériel ! »