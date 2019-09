Les smartphones vont chauffer à Namur, entre le 27 septembre et le 4 octobre. Et les amateurs de selfies risquent de regretter amèrement de ne pas s’être fait greffer un bras télescopique pour se démarquer de la concurrence aux abords du tapis rouge. Car pour sa trente-quatrième édition, le Festival international du film francophone (FIFF) a réuni un casting de nature à faire pétiller les yeux des cinéphiles… et des autres. Au hit-parade des crépitements de flashs, il sera sans doute impossible de battre Laetitia Casta. La top-model à la filmographie déjà bien fournie (Les Âmes fortes, Rue des plaisirs, Gainsbourg une vie héroïque, Sous les jupes des filles, L’Incroyable histoire du facteur Cheval) dévoilera ses films préférés et rencontrera le public le 3 octobre à 17 h au Caméo en tant que Coup de cœur du festival. Il va falloir réserver vite : les places seront chères.

Elle ne sera pas, loin s’en faut, la seule star de cette édition. André Téchniné (président du jury), Juliette Armanet (présidente du jury des courts-métrages), Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal (Mon chien stupide), Fantine Harduin, Fabrice Du Welz (Adoration), Chiara Mastroianni, Christophe Honoré (Chambre 212), Ludivine Sagnier (La Forêt de mon père), Pierre-François Martin Laval (Fahim), Valérie Donzelli (Notre dame), Swann Arlaud (Perdrix), Niels Schneider (Revenir) ou Christophe Lambert (La Source) ne devraient pas non plus passer inaperçus. Cette édition s’annonce donc bien.





Le programme : www.fiff.be