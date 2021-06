A la suite d’une rencontre avec un autre acteur du secteur brassicole, l’idée d’ouvrir une microbrasserie a mûri dans l’esprit de Xavier Michaux. Le choix de l’implantation de la microbrasserie a été relativement aisé. Etant lui-même natif de la région de Gedinne, il était évident qu’il veuille développer l’activité de son village.

Il explique : "J’ai envie de proposer une nouvelle activité dans ce village, qui autrefois représentait le poumon économique de la région. Un côté familial vient s’ajouter à cette aventure et le désir de faire revivre d’anciens bâtiments industriels qui étaient anciennement utilisés pour la réparation de camions et le site en lui-même comprenait également la société de forage de mon père. Leur rénovation permettra d’accueillir la microbrasserie ainsi qu’un musée afin de valoriser l’histoire de ce hameau."

Une autre motivation de Xavier Michaux est de s’impliquer dans le développement économique de la région. "Le monde est en perpétuelle évolution et ce style de consommation devient prépondérant. C’est donc primordial pour la brasserie de s’inscrire dans cette démarche d’évolution. De ce projet, découlent deux choses essentielles : la création d’emplois et la création d’un lieu de rencontre dans la région."

La Brasserie Station 16 va brasser plusieurs types de bières. Pour la première année, de trois à cinq sortes de bières seront produites. Dans les deux années suivantes, de nouvelles recettes ainsi que des bières saisonnières viendront compléter la gamme de produits.

"L’inscription dans une démarche locale et artisanale est importante. Pour répondre à cela, les produits de la brasserie ainsi qu’un bon nombre de produits locaux seront disponibles au magasin Station 16.En plus des produits, différents services vont y être proposés. Un espace de dégustation sur place va être établi. L’objectif n’est pas d’ouvrir un bistrot mais bien un endroit plaisant et propice aux rencontres, uniquement ouvert les week-ends. Une salle de séminaire pouvant accueillir une cinquantaine de personnes avec une vue imprenable sur la salle de brassage sera louable pour tous types d’évènements."

JVE