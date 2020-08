Le chantier d’aménagement d’un giratoire au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt à Meux débutera ce lundi 17 août par la pose des impétrants. Ces travaux préparatoires se dérouleront en-dehors de la voirie mais la vitesse devra tout de même être réduite à 50 km/h sur la N912 à hauteur de la zone de chantier, par mesure de sécurité.

© D.R



La vitesse restera limitée à 50 km/h sur la N912 à hauteur du chantier dès le démarrage effectif du chantier prévu pour la mi-septembre. « La circulation sera maintenue sur une voie dans chaque sens. Il ne sera en revanche plus possible d’accéder à la N912 par les rues du Chainia ainsi que du Vieux Raucourt et inversement. Concrètement, ce giratoire permettra de sécuriser le carrefour et de fluidifier la circulation à cet endroit », explique la Sofico, Société de Financement Complémentaire des infrastructures.

Les travaux, d'un montant de 794.000€ HTVA, devraient être terminés pour début 2021 si les conditions météorologiques sont favorables.