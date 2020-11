Lorsque la collecte des déchets organiques a été généralisée en Province de Namur en 2010, les langes d’enfants disponibles sur le marché étaient essentiellement composés de cellulose de papier, un matériau biodégradable. Au fil du temps, leur composition a évolué : la cellulose a été remplacée par des polymères (le plus souvent du polyacrylate de sodium), matière très absorbante et donc plus légère. Conséquence, aujourd’hui, un lange d’enfant est composé de 76% de plastique, non biodégradable. Il ne peut donc plus être considéré comme un déchet organique.

Pour un compost de qualité

Les déchets contenus dans la poubelle organique (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardins, essuie-tout, papiers et cartons souillés par de la nourriture) sont biométhanisés, autrement dit transformés en compost, qui est utilisé pour enrichir les terres agricoles. La qualité de celui-ci est une préoccupation constante et ne peut évidemment pas être pollué par le plastique. A partir du 1er janvier, les langes d’enfants devront donc être jetés, selon les communes, dans le conteneur à puce ou le sac payant

Des alternatives : les langes lavables

On considère qu’un enfant génère environ une tonne de déchets de langes pendant les premières années de sa vie. Le coût se situe lui entre 1350 et 2250 € pour la même période. Face à ces chiffres, l’utilisation de langes « réutilisables » ou « lavables » s’avère une alternative plus saine, moins coûteuse et moins polluante. Ils ne génèrent qu’environ 150 kg de déchets et ne représentent qu’un budget de l’ordre de 450 à 850 €. Ils sont accessibles à l’achat (neufs ou en seconde main) ou à la location et peuvent resservir pour plusieurs enfants.