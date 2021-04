Namur: les lauréats du budget participatif sont connus Namur Grégory Piérard © D.R.

Sous forme d’un appel à projet, 330.000 euros ont été mis à la disposition des Namurois pour qu’ils réalisent leurs projets touchant à l’une des thématiques suivantes : l’environnement, la dimension sociale et le cadre de vie dans l’intérêt général. Les dossiers ont pu être déposés entre le 24 septembre et le 24 novembre 2020. Après l’analyse de recevabilité et de faisabilité, 68 projets sur les 79 présentés ont été validés. Quatre candidats ont ensuite renoncé, compte tenu des conditions émises par la Ville. Les 64 dossiers ont été soumis d’une part au vote des citoyens (50 % des points) et, d’autre part, à l’examen d’un jury d’experts indépendants (50 % des autres points). Chaque participant a eu la possibilité de "faire campagne" entre le 8 mars et le 30 mars. Au final, on recense 22 lauréats, dont 15 dans la catégorie A où le budget alloué pouvait grimper à 25.000 euros.