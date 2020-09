On savait déjà que Le Festival International du Film Francophone de Namur édition 2021 s'ouvrira avec la première mondiale du film belge Une vie démente du talentueux tandem Ann Sirot et Raphaël Balboni !. Le FIFF dévoile aujourd'hui les premiers titres de cette 35e édition qui se déroulera du 2 au 9 octobre prochain dans des conditions inhabituelles.

L’ORIGINE DU MONDE de Laurent Lafitte (France/Belgique)

A la fois acteur pour le cinéma, la télévision & le théâtre, doubleur d’animations et auteur de one-man-shows, Laurent Lafitte n’en finit pas de nous étonner ! En 2018, il vient présenter L'Heure de la sortie de Sébastien Marnier au FIFF où le film remporte le Prix du Jury Junior. Avec L’Origine du monde, le comédien passe derrière la caméra. Sélectionné par le Festival de Cannes 2020, son premier film est adapté de la pièce éponyme de Sébastien Thiéry. Le casting cinq étoiles réunit Karin Viard, Laurent Lafitte, Nicole Garcia, Vincent Macaigne et Hélène Vincent.

Le pitsch? Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

COLLECTIVE (Colectiv) d’Alexander Nanau (Roumanie/Luxembourg)

"Pas d'interview, pas de voix off, explique Alexander Nanau. Mon processus de réalisation de documentaires est purement observationnel, un processus d'apprentissage de la vie d'autrui, de croissance personnelle en se rapprochant le plus possible, jusqu'à un point d'identification complète, des protagonistes choisis. Quand je commence à filmer une histoire, au début, je ne veux pas en savoir trop de - ni sur - mes personnages. Quand j'ai commencé à travailler sur ce film début 2016, je n'avais jamais imaginé que l'année serait un tournant majeur pour la démocratie partout dans le monde." C’est avec plaisir que le Festival de Namur accueille le nouveau film de ce producteur et cinéaste germano-roumain qu'est Alexander Nanau. Collective est un documentaire d’investigation particulièrement interpellant, avec Câtâlin Tolontan, Camelia Roiu, Tedy Ursuleanu, Mirela Neag et Vlad Voiculescu.

Le pitsch? À la suite d’un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest le 30 octobre 2015, de plus en plus de victimes commencent à mourir dans les hôpitaux des suites de blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Une équipe de journalistes d’investigation passe à l’action afin de dénoncer la corruption massive du système de santé national et d’autres institutions publiques. En suivant les journalistes, lanceurs d'alerte et les responsables gouvernementaux impliqués, Colectiv est un regard immersif sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité.

LA DEESSE DES MOUCHES A FEU d’Anaïs Barbeau-Lavalette (Québec)

"Je n’oublierai jamais ce jeune libraire, son regard pétillant et convaincu, me tendant ‘La Déesse des mouches à feu’, alors fraichement paru, se souvient Anaïs Barbeau-Lavalette. ‘Lis ça. C’est le roman de l’année’. C’était en 2014. Je l’ai lu en une soirée, et le lendemain j’appelais mon producteur : ‘je veux faire un film avec ce roman-là’. Je veux faire un film avec ce roman-là parce que c’est la première fois qu’on me raconte ma génération. Ces premiers pas dans la vie adulte ne cesseront jamais de me bouleverser, de me confronter et de m’inspirer." Née en 1979, la cinéaste québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette a réalisé les courts métrages Ina Litovski (2012) et Prends-moi (2014), ainsi que plusieurs documentaires, maintes fois primés ainsi que des longs-métrages.

Le pitsch? Le jour de ses 16 ans, Catherine reçoit un discman jaune, le livre Moi, Christiane F... et le droit d’aller au centre d’achats. C’est aussi le jour où son père fonce exprès dans un mur avec la jeep de sa mère. Catherine traverse l’adolescence en même temps que ses parents amorcent un processus de divorce. Elle s’en fout. Elle est trop occupée à gérer Mélanie Belley qui la terrorise pour absolument rien. C’est en lui volant son chum Pascal que Catherine monte l’échelle sociale de la polyvalente. Catherine a hâte de tout connaitre. L’exploration ne sera pas douce ni romantique. De Pascal à Keven, d’une dérape à l’autre, elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l’adolescence grunge des années 90.

SLALOM de Charlène Favier (France/Belgique)

Originaire de Bourg-en-Bresse, formée au jeu d’acteur à Londres, à la mise en scène à New York et à l’écriture à la Femis à Paris, Charlène Favier écrit, réalise et produit plusieurs courts métrages, sélectionnés dans les festivals, dont Free Fall (2012), Omessa (2015), Amir et Léa (2017) et Odol Gorri (2018, sélectionné pour le César du meilleur court métrage). Elle tourne également des vidéos expérimentales dont Le Serpentaire (2017). En 2019, elle réalise son premier long métrage de fiction, Slalom. Sélectionné pour le Festival de Cannes 2020 et en compétition au Festival d’Angoulême 2020, le film est interprété par Noée Abita et Jérémie Renier.

Le pitsch? Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

PETIT VAMPIRE de Joann Sfar (France/Belgique)

Né à Nice d'un père séfarade et d'une mère ashkénaze, Joann Sfar se partage très vite entre la philosophie et les Beaux-Arts. Il signera plus d’une centaine d’albums de bande-dessinée, dévoilant son univers foisonnant et son graphisme inimitable. En 2010, il se lance dans la réalisation avec Gainsbourg Vie héroïque (César du meilleur premier film, du meilleur acteur et du meilleur son en 2011, et présenté au FIFF par Laetitia Casta dans le cadre de son Coup de Cœur en 2019) et poursuit avec Le Chat du Rabbin (adapté de sa propre bande dessinée, César du meilleur film d’animation en 2012), La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (Magritte des meilleurs costumes en 2016). Son nouveau film d’animation, Petit Vampire, a reçu le Prix Fondation GAN à la diffusion au Festival d’Annecy. Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve prêtent leur voix aux personnages du film.

Le pitsch? Petit Vampire s'ennuie. Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut aller à l'école pour se faire un ami. Michel est orphelin, a des problèmes de comportement à l'école et se trouve tout à son aise quand il découvre l'univers enchanteur de son copain mort-vivant. L'amitié entre les deux garçons est instantanée mais le terrifiant Gibbous, créature surnaturelle à tête de Lune, qui a juré de détruire la joyeuse petite communauté de morts-vivants, dresse de nombreux obstacles en travers de leur route.

Attention: cette année, en raison de la crise du covid-19 et des restrictions engendrées, il n'y aura pas de FIFFpass. Les tickets seront vendus à la séance au prix de 05€ ou 6€ via https://frontoffice.byemisys.com/shop/FIFFNamur2020/official/fr/ticket/