"Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, il est néanmoins apparu essentiel que ce moment de grande convivialité soit organisé", précise l’échevin de la Culture, Pierre Collard Bovy. Et en très peu de temps, l’équipe du centre culturel a mis tout en place pour proposer quatre concerts en extérieur avec une programmation 100% locale ou régionale. "Nous allons donc, à l’image du circuit court, consommer local. Plus que jamais, il faut soutenir nos talents locaux! Ils ont besoin de nous. C’est aussi l’occasion de leur montrer à quel point ce qu’ils nous apportent est précieux, à quel point leur musique est importante", continue l’échevin de la Culture. "Nous jouons la carte des talents locaux sur scène avec une tendance marquée pour le rock et la musique électronique, mais également dans le catering qui sera assuré par des acteurs locaux".

Parallèlement aux concerts en extérieur, un concert de percussion se fera en intérieur. Malgré toutes les précautions prises par les organisateurs, la tenue de cette Fête de la Musique dépendra évidemment de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures à appliquer. "On sent que les gens ont envie de sortir et faire la fête", ajoute Arnaud Pirlot, directeur du centre culturel Gabrielle Bernard. "Pour l’extérieur, nous avons prévu plusieurs tables pour les spectateurs. Nous pourrons accueillir jusqu’à 250 personnes. Il faut également noter qu’en cas d’annulation, tout le monde accepte de renoncer à ses indemnités. C’est un beau geste de la part des artistes et ça, il faut le signaler."

Diverses animations récréatives sont également prévues pour les plus jeunes (arène de sumo, mur d’escalade, conteuse, etc.). Le programme Scène extérieure (De 16h00 à 23h30) ➢ « We are » (Musique électro). ➢ « The Jetlag Experience » (Rock alternatif) ➢ « JLB Riddim » (Reggae) ➢ « Killer Queen » (Du 100% Queen) Scène intérieure 17h00: MADI (Percussions). Suivi d’un atelier pour enfants dans la foulée.

La Commune de Jemeppe-sur-Sambre organisera « La Fête de la Musique » le samedi 19 juin sur le site du centre culturel Gabrielle Bernard, à Moustier-sur-Sambre. Le Collège communal s’est prononcé en faveur des festivités, tout en mettant l’accent sur la sécurité et le respect des mesures sanitaires.