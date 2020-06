Le festival international du film francophone (FIFF) de Namur se tiendra du 2 au 9 octobre 2020 sous une forme "réaliste, insolite et conviviale", indique lundi un communiqué de l'organisation. Afin de respecter les précautions sanitaires de lutte contre la pandémie de coronavirus, la 35e édition du FIFF n'aura pas de Chapiteau.

"Dans un souci de collaboration et de solidarité envers les commerçants namurois, le FIFF préfère cette année inviter les festivaliers à investir les bars et restaurants de la capitale wallonne, assurent ces organisateurs", précise le communiqué.

Les salles de cinéma du Caméo et du Delta seront à nouveau sollicitées mais avec un nombre de séances réduit.

Le FIFF Pro sera maintenu. Certains ateliers professionnels seront organisés en ligne, comme notamment l'atelier Le 3ème Personnage consacré à la composition musicale. La Manufacture fera également son retour afin de célébrer les 35 ans du FIFF avec une nouvelle version XXL et en présentiel.

Le volet pédagogique du Festival proposera des ateliers techniques et citoyens, des animations et des projections entièrement dédiés au public scolaire. Les enseignants qui le souhaitent pourront accueillir certaines activités du FIFF Campus au sein même de l'école et éviter, ainsi, de devoir se déplacer jusqu'au Festival.