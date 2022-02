L’équipe organisatrice du Bear Rock Festival compte reprendre ses activités en 2022 après une bien trop longue période d’incertitude. Et cela commence déjà avant le festival… Les organisateurs indiquent : "Il est temps de se relever : depuis des mois, l’équipe prépare le retour du festival dans la cité des Ours. Les préparatifs sont aussi complexes que les règles en vigueur et le manque de vision à long terme des autorités rend la tâche des plus ardues…"

Pas de quoi néanmoins attaquer la motivation des organisateurs qui se sont lancés un autre défi. Les ours rockeurs partent en effet à l’assaut de la capitale de la Wallonie : avec une programmation décalée, ils comptent bien enchanter le Delta avec une soirée sans prise de tête qui fera certainement beaucoup de bien en cette période.

Le 12 mars 2022, Josy & the Pony ainsi que Alek et les Japonaises encadreront la talentueuse française GiedRé pour son unique date en Belgique ! Cette soirée surprenante fera passer le public d’une écurie aux accents yé-yé à une ambiance électropicale belgo-japonaise. Entre les deux, ce sera le plein d’amour et de tendresse avec des ballades romantiques sur les poils, les prouts et autres grivoiseries. Trois concerts décalés placés sous le signe de la poésie et de l’amour de la langue française.

Infos et préventes : www.bear-rock.org