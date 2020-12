Ça sent délicieusement bon chaque vendredi dans les cuisines du Beau Vallon – Soins spécialisés en santé mentale. C’est parce que le chef et ses équipes préparent de bons cougnous, de succulentes pizzas et bientôt de savoureuses quiches. Objectif : les vendre aux membres du personnel afin de participer à l’édition 2020 de Viva For Life.

Les bénéfices de ces ventes seront intégralement reversés à l’opération de la RTBF. Et grâce aux nombreuses commandes des membres de son personnel, le Beau Vallon a récolté une jolie somme et remettra un chèque de 3000 € à Viva For Life.

En 2019, le Beau Vallon s'était déjà mobilisé et avait également fait un don de 3000 € à l'opération.

Le Beau Vallon indique : "La pandémie de COVID-19 a accru la précarité dans de nombreux foyers mais aussi l’isolement social, d’autant plus sensible en cette période de fêtes de fin d’année. Ce contexte et le confinement ne sont pas sans impact sur le bien-être et nécessitent de porter une attention et un soutien particuliers aux personnes plus vulnérables. Soucieuse du mieux-être de la personne, l’institution tenait à apporter son soutien, pour la 2e année consécutive, à cette opération de solidarité."