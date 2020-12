De délicieux cougnous, de succulentes pizzas fraîchement sorties du four, et de savoureuses quiches... Le Beau Vallon – Soins spécialisés en santé mentale, organise, ces 11, 18 et 21 décembre, la vente de produits gourmands, faits maison par ses équipes de boulangerie et de cuisine, afin de participer à l’édition 2020 de Viva For Life

L'institution indique : "La pandémie de COVID-19 a accru la précarité dans de nombreux foyers mais aussi l’isolement social, d’autant plus sensible en cette période de fêtes de fin d’année. Ce contexte et le confinement ne sont pas sans impact sur le bien-être et nécessitent de porter une attention et un soutien particuliers aux personnes plus vulnérables. Soucieux du mieux-être de la personne, nous tenions à apporter notre soutien, pour la 2e année consécutive, à cette opération de solidarité."

Les 650 membres du personnel de l'institution pourront participer à l’action, tout en régalant leurs papilles, celles de leur service, de leurs collègues ou de leurs familles, en achetant ces préparations gourmandes et solidaires en trois temps. Le vendredi 11 décembre : vente de cougnous au sucre ou raisin-sucre. Le vendredi 18 décembre : vente de pizzas végétariennes, au chèvre ou au prosciutto. Le lundi 21 décembre : ventre de quiches "prêtes à dorer", végétariennes, lorraines ou saumon-brocoli.

Les bénéfices de ces ventes seront intégralement reversés à Viva For Life. En 2019, le Beau Vallon s'était déjà mobilisé et avait récolté 3000 euros pour l'opération. L’institution espère récolter autant ou plus cette année, et ainsi faire un beau don à Viva For Life.