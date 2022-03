Depuis de nombreuses années, le Bureau économique de la province de Namur (BEP) souhaite valoriser les tournées des camions de collecte des déchets. Ce souhait s’est concrétisé, en 2019, lorsque la Région wallonne a lancé l’appel à projets "Territoire intelligent", qui a permis de lancer et concrétiser 36 projets. Une enveloppe globale de 4 millions d’euros avait été débloquée par la Région pour encourager les villes et communes wallonnes à développer des projets numériques, en matière d’énergie, d’environnement, de mobilité ou encore de gouvernance.

Avec son projet de "camions sentinelles", le BEP fait partie des 36 projets sélectionnés. Celui-ci consiste à équiper, d’ici mai 2022, quarante camions poubelles d’un hub de capteurs, boîtier sur lequel n’importe quel type de capteurs peut venir se connecter, afin de collecter des données sur l’ensemble du parcours de chaque camion.

Le boîtier, placé sur la cabine sur camion, comporte plusieurs modules qui interagissent chacun entre eux. Ceux-ci collectent des données qui sont stockées par un processeur qui les envoient, dès qu’il le peut, sur une plateforme développée spécifiquement, en collaboration avec la société namuroise Thémis, active dans le domaine des technologies de l’information et partenaire du projet. Ces données peuvent être consultées en temps réel par les partenaires.

Les premières qui seront collectées concerneront la connectivité 2, 3 et 4G sur l’ensemble de la Province de Namur. En partenariat avec le régulateur fédéral des télécommunications (IBPT), partenaire du projet, les camions vont permettre d’identifier précisément et en continu les zones blanches et grises pour chacun des opérateurs mobiles. "Nous avons, à l’IBPT, une mission d’information des consommateurs sur la qualité des réseaux. Pour cela, il nous faut des cartes et réaliser un travail de topographie. On les réalise grâce aux données que nous fournissent les opérateurs et grâce à nos vérifications", explique Bernardo Herman, de l’IBPT. En devenant partenaire du projet, l’IBPT va donc profiter des camions du BEP pour collecter davantage de données. "Elles permettront aux consommateurs de poser le meilleur choix d’abonnement mais aussi aux opérateurs de se regarder les uns les autres, de voir leurs faiblesses et leurs points forts et ainsi s’améliorer", poursuit Bernardo Herman.

Qualité de l’air, données météo, etc.

Le boîtier a par ailleurs été conçu de manière telle qu’il pourra dans le futur accueillir d’autres capteurs qui pourront recueillir des informations diverses : état des routes, données météorologiques, niveau d’ondes électromagnétiques, etc. Des contacts ont par ailleurs déjà été noués avec L’ISSeP qui exploite l’ensemble des réseaux de mesure de surveillance de la qualité de l’air en Wallonie afin de collecter des données sur la qualité de l’air.