Suite au retour d’une vingtaine de Communes namuroises ayant marqué un intérêt à participer au projet du SPW concernant l’ U tilisation R ationnelle de l’ E nergie en BA timents public pour cette année 2021 – ou autrement dit UREBA 2021 – le BEP (Bureau Economique de la Province de Namur) a monté un projet en vue de les accompagner. Les candidatures doivent être déposées pour le 3 septembre. Ce programme vise la rénovation énergétique profonde des bâtiments, en ligne avec les objectifs de performance fixés pour l’horizon 2050. Le timing est serré, les candidatures doivent être rendues pour le 3 septembre, mais toutes les parties sont engagées et réactives !

Le BEP indique : "Ce programme UREBA vise la rénovation énergétique profonde des bâtiments et en particulier les travaux sur l’enveloppe qui seront en ligne avec les objectifs de performance fixés pour l’horizon 2050. Il porte sur un budget régional de 70 millions € et le SPW précise dès à présent que deux autres appels auront lieu, l’un en 2022 et l’autre 2023. En participant à l’appel à projet, la Commune s’engage, soit à atteindre un niveau K (coefficient qui détermine la performance thermique globale) inférieur ou égal à 20 pour le bâtiment, soit à rénover au moins 25 % des surfaces de déperdition de l’enveloppe du bâtiment."

Concrètement, le bureau WATT ELSE d’Yvoir a été désigné par le BEP au moment de la publication officielle de l’appel à projet par le SPW à la mi juin. Suite à l’identification du ou des bâtiments retenus par les Communes, ce bureau effectue alors une visite des lieux en vue d’y réaliser différents relevés et mesures permettant d’établir un quickscan du bâtiment s’il n’existe pas encore. Il a pour objectif de donner un premier aperçu de l’état des bâtiments au niveau de l’enveloppe (murs, toiture, châssis), des systèmes (chauffage/eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et production renouvelable) et d’émettre des premières propositions d’amélioration assorties de critères d’évaluation et une estimation budgétaire. Mais aussi de déterminer la nature des travaux envisageables, le gain énergétique attendu, une estimation budgétaire des principaux postes de travaux et du subside potentiel et de calculer le coefficient K après travaux du bâtiment, paramètre nécessaire au dépôt de la candidature sur le site web du SPW.

Le timing est serré, les candidatures doivent être rendues pour le 3 septembre, mais toutes les parties sont engagées et réactives !