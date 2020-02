Le bureau économique de la province de Namur subira chaque année un audit de suivi pour la satisfaction des clients".

Certifié ISO 9001 depuis novembre 2010, le BEP vient d’obtenir sa re-certification ISO 9001 version 2015 et ce, pour une durée de trois ans. Ces trois normes ont été créées à la demande des industriels, sous-traitants de grands donneurs d'ordres, qui souhaitaient une reconnaissance officielle de leur système de gestion de la qualité sans devoir être audités individuellement par chaque client.

La dernière version de l'ISO 9001 permet désormais de prendre en compte les enjeux internes et externes d'un organisme et les risques associés. Il y a maintenant 10 paragraphes : domaine d’application, références normatives, termes et définitions, contexte de l’organisme, leadership, planification, support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation de la performance, amélioration.

"Cette politique qualité pousse le BEP à se remettre en question en permanence et à identifier des pistes d’amélioration dans chacune de ses activités. Durant cette période de trois ans, l’objectif poursuivi reste d’assurer une logique d’amélioration continue. Grâce à l’ISO, le BEP a pu structurer sa réflexion quant à la satisfaction de ses clients, la définition d’indicateurs de performance, le suivi de projets et ce, dans un objectif de s’améliorer continuellement. Cette politique qualité a permis d’être efficace sans alourdir notre mode de fonctionnement", affirme le bureau économique de la province de Namur qui ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

"Le BEP a travaillé avec un nouvel organisme de certification qui a souligné l’engagement du personnel du BEP dans une démarche qualité proactive et ambitieuse. Chaque année, un audit de suivi sera réalisé avec, toujours en ligne de mire, des projets ambitieux et la satisfaction des clients", assure l'institution.