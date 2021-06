Si une partie du secteur Horeca a pu rouvrir le 8 mai, la vraie rentrée des classes s’opérera ce mercredi 9 juin. Au Binôme, à Jambes, elle se prépare depuis quelques semaines déjà. "Dès le mois d’avril, on s’est mis à travailler sur notre carte", confie Christophe. "On se doutait qu’on reprendrait fin mai ou début juin et nous avons donc réfléchi aux produits de saison." Ces dernières heures avant le jour J sont aussi l’occasion de goûter les derniers plats et notamment le bar grillé, accompagné de risotto de fregola sarda.

Tout est prêt, ne reste plus à attendre que les clients investissent les lieux (18 couverts). "On est content de s’y remettre mais il y a aussi un peu de stress", explique Frédérick, compagnon et associé de Christophe.