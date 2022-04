En mars 2007, un groupe de bénévoles amoureux des livres et convaincus des valeurs véhiculées par l’ONG Oxfam, ouvrait pour la première fois les portes du Bookshop de Namur. En 15 ans, l’équipe s’est étoffée et compte aujourd’hui une cinquantaine de volontaires. Le magasin a pris ses racines et s'est solidement installé dans le paysage commercial et convivial de Namur. Librairie de seconde main, il n’est approvisionné que par des dons de livres.

oxfam indique : "Cet anniversaire est l’occasion de remercier non seulement les associations mais surtout les particuliers, clients réguliers ou occasionnels, de contribuer à la diversité et à la qualité de l’offre qui fait le renom du Bookshop, en donnant une seconde vie à leurs propres livres. Oxfam-Solidarité compte une quarantaine de magasins de seconde main en Belgique : livres mais aussi objets, meubles, vêtements, informatique. Plus de 1000 bénévoles et employés préparent les marchandises en vue de leur réutilisation. Tous les produits mis en vente proviennent de donations de particuliers et d’entreprises. Le bénéfice des magasins est destiné aux projets Oxfam menés dans 90 pays pour lutter contre la pauvreté et les inégalités."

Pour plus d’informations : https://www.oxfamsol.be/fr/vous-dagir/donnez-vos-affaires

Vous voulez vous aussi recycler utile et solidaire ? N’hésitez donc pas à déposer vos livres en bon état dans votre Bookshop Oxfam. Vos dons y sont reçus tous les jours ouvrables de 9 h30 à 18h (17h le samedi), les bénévoles vous aideront à décharger. Les ouvrages de qualité, « beaux livres » de toutes catégories, sont particulièrement appréciés ! Adresse : 12 rue Bas de la Place à Namur. Tél : 081 22 91 22 Facebook : Oxfam Bookshop Namur