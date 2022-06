Il y a quelques mois, Mélisande et Arnaud lançaient leur concept de brunch à domicile à base de produits locaux. Grâce à l’enthousiasme du public et les nombreux retours positifs, ils ont désormais pu concrétiser leur rêve : ouvrir un établissement au cœur de leur ville natale.

Le brunchist est désormais ouvert du vendredi au dimanche pour le brunch et le goûter. Au menu, on retrouve les incontournables avocado toast, œufs brouillés, pancakes, planche salée et autre granola bowl. "Des petits plats simples et savoureux que l’on peut combiner au gré de ses envies et qui font la part belle aux artisans et producteurs de la région. Pour les plus gourmands, un menu incluant deux plats et deux boissons est également proposé. L’ambiance est chaleureuse et décontractée. Du mobilier vintage aux objets chinés en passant par la vaisselle ancienne, chaque détail a été pensé pour se sentir comme à la maison et donner au lieu une âme unique. Ces premiers jours ont été fous ! La fatigue est bien présente mais on est méga heureux de démarrer cette belle aventure avec vous." confie le couple.

Du vendredi au dimanche et jours fériés de 9h00 à 18h00. Brunch à la carte ou menu à 27€. Produits locaux et de saison.