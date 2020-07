Vivian Audag, le patron du cinéma Caméo et son épouse nous reçoivent dans leur jolie petite maison d’un village namurois. Souriants. Mais un sourire qui cache en fait un stress intense. Après des semaines de réflexion, leur décision est prise. “Nous allons rouvrir le 22 juillet. On ne peut pas faire autrement. On a évidemment envie de revoir les gens dans notre salle mais il y a aussi que les caisses sont vides et le moindre euro qui rentrera nous aidera à faire face. On nous a promis des aides mais en attendant, les factures s’accumulent. Il faut payer les charges fixes, le gaz, le comptable, par exemple. Rouvrir la salle, c’est avant tout une question de survie”, explique Vivian.

Recevoir à nouveau les amateurs de cinéma, oui, mais dans quelles conditions ? Avec quels films ? Les questions sont nombreuses et les réponses difficiles à trouver. S’ajoute encore le fait que maintenant, les spectateurs devront garder le masque buccal durant toute la séance. "On ne comprend pas bien certaines décisions. Dans un restaurant ou un café, les gens peuvent ôter leur masque. Dans la salle de cinéma ils doivent le garder tout au long de la séance. C’est un frein évident, ça ne donne pas vraiment envie de venir." Multiplier les séances pour augmenter le nombre de spectateurs? Vivian et son épouse y réfléchissent. Mais il y a des écueils. "Pour rouvrir, nous allons devoir engager de nouveaux frais. Il faut reconstituer les stocks de boissons et de snacks. Et si une nouvelle vague de Covid survient et qu’on doit à nouveau fermer, on va une fois encore perdre de l’argent. On ne peut plus non plus, par exemple, vendre du popcorn en vrac, on va devoir investir dans des emballages individuels. Il faudra de plus prévoir les désinfections des toilettes après chaque passage, de la salle entière après chaque séance, ce sont encore des frais supplémentaires. On ne s'imagine pas vraiment ce que ça représente."

Ce n’est pas tout. Pour attirer du monde, il faut des films porteurs et là, c'est loin d'être Byzance “On pourrait accueillir une quarantaine de personnes dans la salle mais on ne sait pas encore dire quels films on va leur proposer. Les gens paient 6 euros pour une place de cinéma. Je refuse de leur passer de vieux films pour ce prix-là, ce ne serait pas correct”. Alors que proposer ? Pinocchio ? Apparemment le film n’est pas bien accueilli par le public belge. On ne verra pas chez nous le film Scooby qui aurait pu attirer les familles. Reste éventuellement Divorce Club. Pas grand-chose en fait. “Les ¾ des complexes tournent à moins de 50 % de leur capacité. On se demande quand vont arriver les ’gros films’ qui remplissent les salles. On ne sait pas quand la situation reviendra à la normale mais en attendant, ce sera dur !”

Le public du Caméo a déjà démontré son soutien à son cinéma local. Une cagnotte organisée via Facebook à rapporté quelques 3200 euros, de quoi payer quelques factures. D’autres aides ont été promises et devraient en principe arriver sous peu. Mais gageons que le public montrera encore son soutien en réinvestissant les lieux très vite et en nombre!