Parmi les mesures qui ont été prises: masque obligatoire pour le personnel, désinfection des mains, prise de température des clients, désinfection des machines...

Le 13 mars dernier, le Grand Casino de Namur a été contraint de fermer ses portes à la suite des mesures de confinement prises par le gouvernement comme les autres salles de jeux et agences de paris sportifs.

"Cette fermeture a de lourdes conséquences sur nos activités, mais aussi et surtout sur la pérennité des emplois de nos travailleurs et de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir à nouveau nos joueurs dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui, en plus de permettre à nos joueurs de revenir jouer en toute sécurité, conformément à toutes leurs attentes", précise la direction du groupe Circus.

Ainsi, le port du masque sera obligatoire pour le personnes dans l'enceinte de nos établissements Circus. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des joueurs et du personnel. La désinfection des mains sera obligatoire à l'entrée. Les joueurs devront se soumettre à un contrôle de température : les personnes affichant plus de 38° seront invités à revenir plus tard. Comme dans tous les lieux publics, la distance de sécurité devra être respectée, notamment grâce à des marquages au sol, des parois de protection ou encore une limitation du nombre de personnes autorisées par établissement.

Circus a également mis en place des mesures d'hygiène strictes, telles que la désinfection régulière des machines, l'aération des locaux ou encore l'installation de poubelles fermées.

La stratégie de déconfinement au casino de Namur et autres enseignes Circus est prévue progressivement. Phase 1: réouverture des machines de jeu et des roulettes électroniques Phase 2: réouverture des tables de jeu avec croupiers Phase 3: réouverture des bars et restaurants des casinos, en même temps que l'Horeca

Près de 600 emplois menacés dans le groupe, selon Circus. "Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux emplois sont menacés et le monde du jeu ne fait pas exception. Pour permettre la survie économique des casinos et préserver les emplois des travailleurs du secteur et des collaborateurs, il est essentiel que les casinos et salles de jeux rouvrent leurs portes dès que possible. Pour accueillir nos joueurs et préserver les emplois de plus de 600 personnes, nous n'attendons à présent plus qu'un feu vert."