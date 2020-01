Pour un diplôme ou pour le fun, on y apprend

Benoît Legal n’est pas peu fier du tournant opéré par le Cefor depuis quelques années : le nombre d’élèves est en augmentation constante pour dépasser les 2 000 cette année. Ils viennent de tous les horizons. "Ici, on apprend tout ce qui se mange et tout ce qui se boit. C’est surtout le bouche-à-oreille qui attire les nouveaux. On n’a pas besoin d’être présents sur les réseaux sociaux ou de faire parler de nus. Nous dévoilons les cours lors des portes ouvertes en mai et certains affichent complet dans les jours qui suivent. Même si, au niveau de l’image, l’école souffre encore de quelques a priori", explique le directeur, ravi du changement de la législation sur la formation en alternance il y a deux ans, qui lui permet de s’adapter au marché même si sa mission première est la promotion sociale.

"Les personnes à partir de 15 ans viennent soit pour apprendre un métier, soit pour trouver une bouffée d’oxygène à côté de leur job, soit pour envisager une reconversion professionnelle… Les motivations peuvent changer en cours de parcours, mais certains enchaînent les cycles tellement ils y trouvent du plaisir, d’autant qu’on n’est pas obligé de s’engager pour plusieurs mois", souligne ce sportif qui a suivi lui-même certains cycles du Cefor. "Mon levain se porte bien", sourit-il.

Ainsi, s’il est toujours possible de suivre une formation certifiante de cuisinier/traiteur sur trois ans, d’autres cours sont accessibles à tous : cuisine asiatique, bistronomie, cuisine régionale wallonne, découverte des champignons des bois, cuisine du poisson ou du gibier, voire un module sur les nouvelles tendances familiales. "L’effet de mode lié aux émissions de cuisine est passé mais, comme on se renouvelle et que de nouvelles sections prennent le pas, le public croît sans cesse", observe celui qui a dû arrêter la formation de boucher devant le nombre insuffisant de candidats.

Magali Veronesi