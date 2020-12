Inauguré en 2015, le Centre du Visiteur se situe dans l’ancienne caserne de Terra Nova. La visite s’organise comme un voyage dans le temps grâce à la mise en place d’un ruban de documents et d’images. Scénographie, cartes, maquettes, photos, vidéos et témoignages sonores vous permettront de découvrir l’histoire de la ville et de la Citadelle. Une véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le futur de Namur.

Pour profiter de cette réouverture en famille, un audio-guide enfant est disponible, à l’accueil, en français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol et chinois.

Vous y trouverez aussi des objets « souvenirs » en lien avec la Citadelle ainsi qu’un plan permettant de vous promener librement sur le site tout en ayant des informations historiques sur les différents lieux et bâtiments que vous croiserez. Deux itinéraires de balade sont proposés (un court d’environ 45 minutes pour les personnes à mobilité réduite ou avec poussette et un long d’environ 1h30).

Quatre versions sont disponibles: français, anglais, néerlandais et allemand.

Le self-terroir « Made in Namur » ouvrira également ses portes du vendredi au dimanche uniquement pour la vente de produits locaux.

Informations pratiques