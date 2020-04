Le Parlement de Wallonie n'a pas accepté de reporter la période de fouilles au-delà du 10 avril.

En raison de la crise du covid-19, le chantier archéologique de la Maison des parlementaires n'ira pas à son terme à Namur, a indiqué vendredi l'Agence wallonne du Patrimoine (Awap). Les fouilles ont commencé le 10 décembre et devaient durer quatre mois. Par respect des mesures de confinement, les archéologues ont toutefois dû interrompre leur travail à la mi-mars et n'ont plus poursuivi leurs recherches sur site depuis.

Interrogé par l'Awap quant à la continuation du chantier, le Parlement de Wallonie n'a pas accepté de reporter la période de fouilles au-delà du 10 avril.

Interpellée à son tour, la ministre wallonne de tutelle Valérie De Bue n'a pas non plus souhaité prendre position. En outre, elle estime que le contrat signé entre les deux parties ne rentre pas dans son domaine de compétences. "J'ai soutenu et défendu le chantier", a-t-elle déclaré. "Celui-ci était prévu contractuellement avec le Parlement de Wallonie jusqu'au 10 avril. À 17 jours de l'échéance, à son initiative, l'Awap a suspendu le chantier. Il ne m'appartient pas de modifier les termes de contrat entre le Parlement de Wallonie et l'Awap."

"Des découvertes archéologiques ont été réalisées et sont en train d'être analysées. Le travail d'exploitation de ces découvertes se poursuit", a-t-elle ajouté.

La construction de la Maison des parlementaires reprendra donc la semaine prochaine, laissant les fouilles archéologiques incomplètes. L'ambition initiale de l'Awap était d'atteindre les couches préhistoriques. Son travail s'est finalement arrêté au Moyen Âge.