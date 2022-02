Le parquet de Namur réclamait le 24 janvier dernier une peine de prison d’un an, sans s’opposer à un éventuel sursis probatoire moyennant le suivi d’une formation de gestion de la violence à l’encontre d’un chauffeur de taxi namurois. Il était accusé de coups et blessures sur deux hommes dont un mineur la nuit du 29 au 30 novembre 2020. Il expliquait : « Il était 2h30 du matin. Ils avaient bu et voulaient monter dans le taxi car ils avaient froid. Je refusais, l’un d’eux m’a craché au visage. Je leur ai demandé de dégager, ils ne le faisaient pas je suis sorti, ils avaient un couteau et une bouteille et je les ai frappés, avant d’appeler la police. »

Selon le substitut Samain, la réalité était différente. « Sur les images des caméras de surveillance, les 2 victimes n’ont pas l’air menaçantes. Elles insistent, mais ne sont pas armées. Le prévenu sort immédiatement de sa voiture et donne des coups de pied et de poing. Une des deux victimes tombera même, allongée, au milieu de la chaussée.

Le conseil du prévenu plaidait la suspension probatoire du prononcé de la condamnation et soulignait le contexte particulier des faits. « C’est à cause de ce genre de scène qu’il a depuis changé de métier. Même si il n’aurait pas dû frapper, il pensait être dans son droit, aussi non il n’aurait pas lui-même appelé la police ».

Le chauffeur a été fixé sur son sort ce lundi : il devra exécuter une peine de travail de 100 heures et s'acquitter d'une amende de 100 euros.