L'homme a remis l'église au milieu du village au travers d'un commentaire Facebook.

Même si le déconfinement est en cours, plusieurs mesures sont toujours d'application. Tout n'est pas encore permis et le chef de corps de la zone de police Orneau-Mehaigne (Éghezée, Gembloux et La Bruyère) l'a fait savoir ce vendredi, au travers d'un message, à la suite de commentaires lus à l'encontre de ses hommes après une intervention.

« La zone de police a eu la désagréable surprise de prendre connaissance de commentaires sur Facebook, suite à une récente intervention à propos d’un rassemblement de jeunes qui, selon l’un des parents, étaient quatre et ont été verbalisés dans le cadre de l’arrêté ministériel Covid. Suivent des commentaires qui, pour les plus polis, considèrent que la police est à vomir, que nous n’avons rien d’autre à faire, que l’on ne s’occupe pas des vols, etc. Sans entrer dans des détails qui feront l ’objet d’autres « écrits », je ne doute pas de la bonne foi du scripteur mais je l ’invite à questionner son ou ses enfant(s) sur le nombre exact de participants à ce rassemblement. Je n’ignore pas que les écoles ont fermé leurs portes mais cela ne me semble pas trop compliqué.

Ensuite, on nous rappelle qu’il y a des vols sur la zone de police. Cela signifie-t-il que nous sommes dispensés de toute autre mission ? D’ailleurs, en cette période, nous avons enregistré peu de vols sur la zone de police. Et quand nous invitons les citoyens de la zone de police à des séances de techno-prévention, nous nous sentons souvent bien seuls à notre grand regret. Dans cette matière comme dans bien d’autres, la participation citoyenne est indispensable.

Enfin, ce qui m’interpelle le plus, ce sont les formules demandant si nous n’avons rien d’autre à faire. En cette période, n’est-ce pas une priorité de faire respecter les mesures de distanciation physique ? Certes, les nouvelles quant à la diffusion du virus sont qualifiées de bonnes. Certes, la durée des mesures imposées peut sembler longue. Mais unanimement, tant les experts que les autorités nous rappellent que le virus est toujours présent, que les mesures barrières sont indispensables et que, quotidiennement, nous déplorons la mort de trop nombreux citoyens. Alors rien ne sert d’applaudir à 20 heures le corps médical, si c’est pour ne pas respecter les mesures de sécurité de la journée, risquant ainsi d’encombrer plus encore les services d’urgence. Désolé de le rappeler mais le problème n’est pas réglé. »

Un message qui a le mérite d'être clair.