Namur: le CHR Site devient un hôpital durable Namur Grégory Piérard © D.R.

Le CHR Sambre et Meuse dépense en un an l’équivalent en électricité de plus de 2.000 foyers. C’est ce qui a incité l’institution à signer un Contrat de Performance Énergétique (CPE) avec Engie Solutions, en collaboration avec RenoWatt. Les aménagements sont maintenant terminés. " Plutôt que de réaliser des mesures ponctuelles, l’institution a opté pour un réel engagement", précise le président du Conseil d’Administration Gilles Mouyard