Le vendredi 7 août 2020, de 11h à 15h, la Croix-Rouge organise une récolte de sang au CHR Sambre et Meuse, Site Sambre à Auvelais. Une collaboration qui a pour but de motiver les citoyens et le personnel de l’hôpital à donner leur sang. Les donneurs sont invités à se présenter selon un classement alphabétique de leur nom de famille. « Cela nous permettra de répartir les gens sur plusieurs heures et respecter ainsi les distances », précise-t-on à la Croix-Rouge.

Concrètement, voici l’ordre de passage prévu :

11h – 12h : noms de famille dont la première lettre est de A à L

12h – 13h30 : tranche horaire réservée au personnel soignant de l’hôpital

13h30 – 14h : noms de famille dont la première lettre est de M à R

14h – 15h : noms de famille dont la première lettre est de S à Z

« Nous sommes conscients que le personnel soignant ne sait pas se dégager de son service facilement. Nous serons donc bien entendu flexibles pour leur permettre de donner leur sang sans perturber leur service. » Un protocole précis a été élaboré dans le contexte de la pandémie COVID-19. Les personnes présentant – ou ayant présenté dans les 15 jours précédant le don- des symptômes tels qu’un état grippal, une toux, mal de gorge, fièvre, ne pourront pas donner. Même chose pour les personnes entrées en contact étroit avec quelqu'un ayant été dépisté positif au covid-19.

Les mesures habituelles de protection telles que le port du masque, le respect des distances et la mise à disposition de gel hydro-alcoolique seront d’application. Cela pour respecter la sécurité et la santé de tous, tant des donneurs que de l'équipe médicale.