Le CHRSM lance une importante campagne de recrutements d’infirmier.ères. La crise liée au coronavirus a mis en avant l’importance des métiers de soins. Face à la pénurie, le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse organise une importante campagne de recrutement d’infirmiers et d’infirmières de spécialités diverses. L’institution composée de deux sites hospitaliers, le CHRSM – site Sambre (Auvelais) et le CHRSM – site Meuse (Namur), recherche régulièrement des collaborateurs et collaboratrices prêt.e.s à s’engager et à partager ses valeurs. C’est pourquoi, l’hôpital met de l’énergie pour trouver de nouveaux et nouvelles infirmier.ères pour prendre soin des patients.

Parmi les profils que le CHRSM recrute, certains sont particulièrement recherchés : infirmier.ères aux Soins Intensifs et Soins d’Urgence (SIAMU), infirmier.ères sages-femmes, infirmier.ères pédiatriques, infirmier.ères au bloc opératoire.

Gilles Mouyard, Président du CHRSM, explique : "Nous comptons plus de 3000 collaborateurs et employés. Le CHRSM est un hôpital qui se transforme et évolue. On y trouve des services à la pointe de la technologie, des nouveaux blocs opératoires ainsi que des nouvelles urgences en chantier. C’est pourquoi l’une de nos priorités est le recrutement pour contribuer à cette évolution et répondre aux besoins de l’hôpital."

Dans le cadre de cette campagne, le CHRSM – site Meuse organise un événement « Le jeudredi de la SIAMU » le 24 mars prochain dès 19h, Avenue Albert 1er 185, Namur à destination des étudiants SIAMU ou qui ont pour projet de s’y inscrire. Ces étudiants pourront rencontrer les équipes des USI et Urgences et leur poser des questions pour en apprendre plus sur leur futur métier. Au programme de la soirée, un quiz avec à la clé de chouettes lots à gagner, ainsi qu’un challenge RCP, suivi d’un afterwork accompagné d’un foodtruck.

Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/240960408142265?active_tab=about